Петербург потратит на концерт ко Дню Военно-морского флота 35 млн рублей

Смольный собирается потратить на мероприятие ко Дню Военно-морского флота до 35,5 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по культуре 24 мая. Оно пройдет на Дворцовой площади во второй половине июля. За эти деньги организуют трансляцию главного военно-морского парада и концерт. Сама дата в 2023 году выпадает на 30 июля – день ВМФ отмечают в последнее воскресенье месяца.

В концертной программе должны быть предусмотрены выступления военного творческого коллектива Министерства обороны, военного оркестра, а также солистов-вокалистов ведущих музыкальных театров Петербурга. Еще пригласят российскую рок-группу в составе не менее трех человек, лидером которой должна быть поэтесса, записавшая не менее 14 студийных альбомов. Кроме того, комитет требует пригласить музыкальный коллектив из Петербурга с опытом выступлений не менее 20 лет. Лидером другого музыкального коллектива должен быть певец, у которого фильмография насчитывает не менее девяти фильмов.

На выступления артистов готовы потратить до 11 млн рублей. Техническое оборудование обойдется, по подсчетам комитета, в 8,9 млн рублей, а установка и демонтаж сценических конструкций – в 6,9 млн рублей.

В День Военно-морского флота в Петербурге и Кронштадте проходят парады кораблей. В торжественных мероприятиях также принимает участие президент Владимир Путин.

Константин Леньков