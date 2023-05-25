Матвиенко анонсировала "приличные" президентские выплаты блокадникам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с блокадниками в Петербурге объявила о том, что они получат федеральную президентскую выплату по случаю 80-летия со дня снятия блокады. Этот вопрос чиновница проговорила лично с Владимиром Путиным, передает ТАСС, и решение уже принято.

По словам Матвиенко, премия "будет приличная", размер ее пока не уточняется. Получит деньги максимально широкий круг пожилых людей: порядка 62 тысяч человек.

"Мы не делим, где проживают блокадники. Для нас все это наши дорогие люди, наши герои. Так что этот вопрос уже решен", - заверила глава верхней палаты.

Матвиенко возглавляет оргкомитет по подготовке празднования 80-летия освобождения Ленинграда от блокады. Главной задачей она видит создание таких условий, при которых бы "ни один блокадник ни в чем не нуждался".

Знаменательное событие в истории города случилось 27 января 1944 года.