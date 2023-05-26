Пришедшее в Петербург похолодание продержится в течение двух дней

Начиная с пятницы, 26 мая, в Петербурге на протяжении двух дней, согласно прогнозам, ожидается прохладная погода. Теплее станет лишь в воскресенье, информирует пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В пятницу в городе на Неве местами прольются кратковременные дожди, ветра сильного при этом не будет. Ночью ряд районов может окутать туман, температура задержится на отметках от +9 до +11. В течение дня ожидается 15-17 градусов выше нуля.

На погоду в Северной столице влияет тыловая, холодная часть циклона, объяснили в центре "Фобос".

"При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, на востоке области возможны локальные грозы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы", — отчитались синоптики.

В воскресенье, 28 мая, воздух прогреется до +20 градусов.