Супруга главы Кузбасса откроет в Петербурге филиал фонда "Защитники Отечества"

В Северной столице откроется филиал фонда "Защитники Отечества", которым на федеральном уровне руководит супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва Анна, поделился в эфире телеканала "78" петербургский градоначальник Александр Беглов. Организация будет оказывать помощь ветеранам СВО.

Ключевой задачей фонда будет помощь бывшим участникам спецоперации в приобретении лекарств, их реабилитации, а также обучении и поиске работы.

"Эти люди воевали за нашу Родину. Ни один из них не должен остаться наедине со своими трудностями", — высказался Беглов.

Филиал фонда откроется в городе на Неве 31 мая, штат уже сформирован. При этом руководителя организации Беглов не назвал.

Указ о назначении Анны Цивилёвой главой фонда "Защитники Отечества" Владимир Путин подписал в апреле текущего года. Фонд финансируется за счёт госсредств и пожертвований. Центральный офис находится в Москве, там работают 130 человек.

Фото: Анна Цивилева / Telegram