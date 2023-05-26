Экс-руководитель администрации главы Коми Порядин получил 8,5 лет колонии по делу о хищении денег из фонда "Патриот"

Бывшего руководителя администрации главы республики Коми Михаила Порядина приговорили к 8,5 годам колонии в рамках уголовного дела о хищении средств из фонда "Патриот", передаёт "Комиинформ". Также экс-чиновнику предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Порядина сочли виновным в присвоении почти 200 млн рублей из благотворительного фонда "Патриот" (ст. 159 УК РФ). В рамках данного разбирательства приговоры огласили также в отношении политтехнолога Максима Минеева и гендиректора организации Николая Игнатьева. Первому назначили 5 лет колонии, второму — 5,5 лет.

Фигуранты попали под уголовное преследование в мае 2021 года. Как полагает следствие, они похитили деньги, предоставленные компанией "Монди СЛПК" в рамках благотворительности. На эту сумму были составлены и предоставлены фиктивные акты о проведённых мероприятиях.

Михаил Порядин был трудоустроен в администрацию республики Коми с 2015 года по приглашению экс-главы региона Сергея Гапликова. В 2019 году Порядина назначили первым зампредом правительства Коми, после чего он получил должность руководителя администрациа главы республики. Порядин подал в отставку в апреле 2020 года вслед за уходом Гапликова.