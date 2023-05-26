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Новости 14:20

В Петербурге суд привлек сотрудника Роспотребнадзора к административной ответственности за нарушения в отчете

фото ЗакС политика В Петербурге суд привлек сотрудника Роспотребнадзора к административной ответственности за нарушения в отчете

Прокуратура Калининского района завела административное дело из-за нарушений при проведении проверки (ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ), выполненной сотрудниками управления Роспотребнадзора по Петербургу. Претензии ведомства возникли к особенностям документирования итогов проверки и внесения иных сведений по ее итогам.

Как выяснили в прокуратуре, внеплановая проверка местной благотворительной организации проводилась по решению Восточного территориального отдела регионального управления РПН. По результатам ее проведения "ряд сведений о проверке, в том числе о представляемых контролируемым лицом документах, а также о результатах проведенного мероприятия" не были внесены в электронный паспорт. Как уточнили в надзорном ведомстве, подобное противоречит требованиям законодательства.

Против должностного лица, ответственного за заполнение бумаг, было возбуждено дело об административном правонарушении. Как уточнили в прокуратуре, по результатам рассмотрения дела суд привлек ответчика к административной ответственности.


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