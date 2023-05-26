Baza: Элла Памфилова лишилась голоса, чиновницу госпитализировали

Руководителю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой потребовалась срочная госпитализация: у чиновницы пропал голос, передаёт Telegram-канал Baza.

По данным издания, глава Центризбиркома оказалась в больнице ещё 24 мая. Перед этим она обращалась за помощью к врачам, жалуясь на сильные боли в горле.

Назначенное лечение не принесло результатов, поэтому медики убедили Памфилову в необходимости больничного обследования.

На данный момент у чиновницы почти нет голоса, однако её жизни также ничего не угрожает.

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Памфилова вышла на связь с ТАСС и сообщила, что у неё ларингит. Несмотря на это, она собирается в понедельник выйти на работу. Также чиновница не понимает, откуда появились данные о её госпитализации.