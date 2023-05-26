Пятый канал в очередной раз займётся организацией и телетрансляцией "Алых парусов"

В нынешнем году, как и на протяжении последних лет, Пятый канал выступит организатором праздника петербургских выпускников "Алые паруса". Кроме того, он будет вести прямую трансляцию мероприятия, информирует пресс-служба медиаресурса.

Заказчиком выступил городской комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Итоги конкурса доступны на сайте Смольного.

Пятый канал стоит у истоков тех времён, когда городские власти решили вернуть празднование "Алых парусов", отменённых в 1979 году. Через 26 лет по инициативе АБ "Россия", администрации Северной столицы и Пятого канала корабль с алыми парусами вновь появился в водах Невы.

Начиная с 2005 года Пятый канал на постоянной основе ведёт прямую телетрансляцию мероприятия. Несколькими годами ранее команда медиаресурса также взяла на себя организацию водно-пиротехнического шоу.