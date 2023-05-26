Лева Би-2* и Владислав Иноземцев** внесены в список иноагентов

Министерство юстиции пополнило вечером 26 мая реестр иностранных агентов. В обновленный перечень вошли девять человек и две организации.

Иноагентами признаны музыкант Лева Би-2 (он же Егор Бортник)*, экономист Владислав Иноземцев**, ведущая Ирина Аллеман***, экс-директор Новосибирского городского открытого коллежда Сергей Чернышов****, антрополог Александра Архипова*****, политолог Александр Габуев******, юрист Анна Пшеничная*******, общественница Ольга Цуканова******** и экс-депутат Госдумы от "Единой России" Магомед Гаджиев*********.

Также в список вошли "Общенародный союз возрождения России"********** и возглавляемый Цукановой******** "Совет матерей и жен"***********.

По версии Минюста, Лева Би-2* выступал против СВО им негативно отзывался о властях и гражданах России, Иноземцев** участвовал в создании материалов иноагентов и критически отзывался о политике России, Аллеман*** распространяла созданную иноагентами информацию и негативно высказывалась о российских властях, а Чернышов**** распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике" и выступал против СВО.

Архиповой***** припомнили участие в создании материалов иноагентов попутно с высказываниями против спецоперации. Габуеву****** вменили "поддержку со стороны иностранных информационных площадок" и отрицательные отзывы о российских властях. О Пшеничной******* в Минюсте заявили, что та будто бы распространяла фейки о властях и армии и выступала в поддержку властей Украины. Про Цуканову******** в ведомстве заявили, что та выступала против СВО, а про Гаджиева********* — что тот "заявлял о поддержке Украины" и выражал "готовность сотрудничать с иностранными источниками" ради иностранного гражданства.

В вину "Общенародному союзу возрождения России"********** Минюст поставил распространение критической по отношению к российским властям и их политике информации, а "Совету матерей и жен"*********** — то же самое и распространение созданных иноагентами материалов в придачу.

*Минюст внес Леву Би-2 (Егора Бортника) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Владислава Иноземцева в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Ирину Аллеман в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Сергея Чернышова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Александру Архипову в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Александра Габуева в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Анну Пшеничную в единый реестр иноагентов

********Минюст внес Ольгу Цуканову в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес Магомеда Гаджиева в единый реестр иноагентов

**********Минюст внес "Общенародный союз возрождения России" в единый реестр иноагентов

***********Минюст внес "Совет матерей и жен" в единый реестр иноагентов