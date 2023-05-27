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Новости 10:05

В Псковской области взрыв повредил административное задание нефтепровода

фото ЗакС политика В Псковской области взрыв повредил административное задание нефтепровода

Ранним утром в субботу, 27 мая, на территории Псковской области прогремел взрыв, о чём сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

"Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района", - поделился губернатор.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ведерников пообещал рассказать о подробностях произошедшего позднее. На месте работают представители оперативных спецслужб.

Ранее, напомним, в аэропорту Пскова нашли неизвестный дрон.


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