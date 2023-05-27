Поздравляя петербуржцев с Днём города, Беглов и Бельский вспомнили о "попытках Запада уничтожить Россию"

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратились к жителям Северной столицы по случаю Дня города. Поздравление приводит пресс-служба Смольного.

В субботу, 27 мая, Петербургу исполняется 320 лет. Беглов и Бельский считают город "местом силы" и "центром притяжения" творческих личностей.

Политики также отметили архитектурную составляющую города на Неве, обилие музеев и памятников.

Не прошли губернатор и председатель ЗакСа мимо темы блокадного Ленинграда, после чего напомнили, что Петербург - это родина Владимира Путина.

Как и во многих других официальных поздравлениях, речь также зашла об участии России в СВО.

"Сегодня, как и в эпоху Петра Первого, наша страна переживает переломное время. Петербуржцы плечом к плечу со всей страной противостоят новым попыткам Запада подчинить и уничтожить Россию", - декламировали Беглов и Бельский.

Политики напомнили о заводских мощностях города, в частности - об оборонкомплексе.

Резюмируя, Беглов и Бельский отметили важность международной повестки, которая затрагивает город: в частности, в Петербурге пройдёт саммит Россия - Африка и Международный военно-морской салон.