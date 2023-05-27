Для петербуржцев в течение суток сделали бесплатным доступ к архивным документам

В субботу, 27 мая, по случаю Дня города в Петербурге сделали бесплатным доступ к архивным документам. Профильный комитет Смольного посвятил акцию 320-летию Северной столицы.

На протяжении суток на сайте городского архива все желающие могут изучить фотографии улиц и достопримечательностей, сделанных десятилетия назад.

Кроме того, будет открыт доступ к альбому актёрских проб, благодаря чему можно будет увидеть, кто из артистов претендовал на роли в фильмах киностудии "Ленфильм" в 1951-1987 годах, а в архиве историко-политических документов найти сведения для составления своей родословной, метрические книги, книги записей актов гражданского состояния 1918-1924 годов, а также номенклатурные партийные документы.