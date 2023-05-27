С 10 июня в здании Левашовского хлебозавода откроется новое общественное пространство

В отреставрированном здании Левашовского хлебозавода, расположенного на Петроградской стороне, начиная с 10 июня начнёт функционировать новое общественное пространство. Реконструкцией бывшего советского предприятия занималась компания RBI.

На территории, примыкающей к экс-хлебозаводу, разбили сад с фруктовыми деревьями. Кроме того, на месте обустроили обширную пешеходную зону.

РБК напоминает, что девелопер потратил 1,2 млрд рублей на реконструкцию заводского комплекса. Из этой суммы почти 90 млн ушли на организацию культпространства с выставочными помещениями, лекториями и световыми инсталляциями.

Ключевым событийным местом нового центра станет "Творческая котельная", которая будет представлять собой зал цилиндрической формы с 13-метровым куполом. Кураторство над проектом взяла на себя школа Masters.

Комплекс зданий Левашовского хлебозавода начали возводить в 1932 году по проекту инженера Георгия Марсакова. Во времена блокады Ленинграда завод работал бесперебойно. В 1996 году предприятие перестроили, а в 2012-м хлебозавод признали объектом культнаследия регионального значения.