Пропавшая форма НАТО, которую пенсионер ждёт с Рождества, привела к возбуждению уголовного дела

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК) из-за неудачного приобретения пенсионера: пожилой горожанин ещё на Рождество приобрёл форму НАТО, но так и не получил её, пишет "Фонтанка".

Злоумышленнику, обманувшему пенсионера, инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Минувшей зимой 69-летний петербуржец доверился мужчине, которого он представил силовикам как "Евгения Аркадьевича", и передал ему 400 тысяч рублей за комплект формы НАТО. Обязательства перед пенсионером мужчина так и не выполнил, перестав отвечать на сообщения и звонки.