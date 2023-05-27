Петербургские депутаты готовят законопроект о наказании для чиновников за ответы-"отписки"

Депутаты петербургского Заксобрания изучат инициативу о внесении в Государственную думу законопроекта, предполагающего введение штрафов для чиновников за "отписки" — то есть формальные и пустые ответы на обращения граждан. О подготовке документа рассказал один из его разработчиков, депутат Андрей Рябоконь, чьи слова приводит ТАСС.

Так, парламентарии предлагают штрафовать чиновников за недобросовестные ответы на 5-10 тысяч рублей в случае первого правонарушения, а при повторном — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

"Вопрос мы проработали, в настоящий момент в законе обозначен срок рассмотрения обращения 30 дней, а ответственности за содержание ответа не установлено. В итоге мы имеем то, что формально чиновники отвечают в течение установленного срока, но по существу гражданин может получить незаконную отписку", — прокомментировал инициативу Рябоконь.

Коррективы в случае их принятия планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании и, если депутаты одобрят документ, его направят в Госдуму.