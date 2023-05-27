Во дворе ДК им. Кирова 28 мая откроют граффити с лидером "Короля и Шута"

В воскресенье, 28 мая, во внутреннем дворе Дворца культуры им. Кирова, расположенном на Васильевском острове, петербуржцам презентуют граффити с изображением лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенёва.

Локация для граффити выбрана не спроста: в период с 1998 по 2003 год в ДК Кирова располагалась первая репточка коллектива.

Портрет нарисовала художница Лю Блю.

Мероприятия состоится в 14:00 по адресу Большой проспект В.О., 83. В событии примет участие группа BearRock.

В текущем году Михаил Горшенёв мог бы отметить свой 50-летний юбилей.

Фото: ДК Кирова / "ВКонтакте"