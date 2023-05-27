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Новости 17:27

Единоросса из совета депутатов Северодвинска отправили в СИЗО по делу о взятках

фото ЗакС политика Единоросса из совета депутатов Северодвинска отправили в СИЗО по делу о взятках

В Архангельской области суд заключил под стражу сроком на два месяца заместителя председателя Совета депутатов Северодвинска, члена партии "Единая Россия" Николая Трухина в рамках уголовного дела о взятках, передаёт News29.ru.

Парламентарий заподозрен в получении денег за содействие в предоставлении муниципальных помещений за более низкую арендную плату.

Трухин четырежды избирался в Совет депутатов Североморска: в 2009, 2013, 2017 и 2022 годах.

В последнее время Трухин возглавлял АО "Лакомка", которое имеет статус муниципального предприятия.

При этом, согласно поданным парламентарием декларациям, он длительное время числился одним из беднейших депутатов Северодвинского горсовета.


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