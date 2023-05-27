Путин учредил орден Гагарина

В России появился орден имени космонавта Юрия Гагарина: указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ доступен на портале правовой информации.

Орден Гагарина будут присуждать за заслуги в космической отрасли. Награда также будет положена гражданам за проявление успехов в подготовке учёных, инженеров и других экспертов в этой сфере.

Кроме того, ордена могут удостоиться специалисты, проявившие себя в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники.

Отметим, что орден Гагарина уже есть в числе наград Федерации космонавтики России.