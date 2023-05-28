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Новости 11:10

"Высочайшая ответственность": Беглов поздравил пограничников

фото ЗакС политика "Высочайшая ответственность": Беглов поздравил пограничников

Петербургский губернатор Александр Беглов в День пограничника обратился к представителям этой профессии. Он отметил ее значимость в текущий исторический период, заявив, что НАТО подступает к российской границе.

"Вы защищаете самую протяженную государственную границу в мире. На пограничную службу  сегодня легла высочайшая ответственность за безопасность России", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Смольного.

По оценке Беглова, пограничники в Петербурге и Ленобласти работают лучше большинства коллег по стране. Благодаря этому, рассудил чиновник, на северо-западе России всегда спокойно, несмотря на участившиеся нападения "националистических групп".


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