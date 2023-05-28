Скончался художник Илья Кабаков

Художник, один из главных представителей современного концептуализма Илья Кабаков ушел из жизни на 90-м году жизни. Об этом сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

Семья художника намерена провести частную церемонию прощания с ним.

До эмиграции Кабаков, живший в Москве, придумал и воплотил в жизнь новый вид искусства — "тотальную инсталляцию". В США он переехал в годы перестройки. Некоторые его работы продавались на аукционах за миллионы в иностранной валюте.

Картины Кабакова представлены в собраниях Эрмитажа и Русского музея.

фото: MAMM / YouTube (скриншот)