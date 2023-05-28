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Новости 14:59

Милонов хочет, чтобы депутаты носили официальную форму

фото ЗакС политика Милонов хочет, чтобы депутаты носили официальную форму

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил о своем желании видеть своих коллег в официальной унифицированной форме. На эту мысль его навели недавние фотографии сотрудников Министерства иностранных дел. В форме, по оценке Милонова, они выглядят особенно "представительно".

Петербуржец считает, что специальная форма для депутатов была бы уместна и на пленарных заседаниях, и в особые дни. Таковыми ему видятся президентские инаугурация и послание к Федеральному собранию.

Депутат в своем Telegram-канале отметил, что с предложением о введении особой одежды для коллег выступает не впервые.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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