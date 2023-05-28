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Новости 12:43

В Шлиссельбурге похоронят погибшего на спецоперации военнослужащего

фото ЗакС политика В Шлиссельбурге похоронят погибшего на спецоперации военнослужащего

Отделение "Единой России" в Кировском районе Ленобласти сообщило о гибели местного жителя в зоне проведения военной спецоперации. Смерть Александра Рикконена наступила еще в конце апреля. Утверждается, что это случилось, когда участник СВО защищал других бойцов.

"Улыбчивый, добрый, надежный — таким запомнит его Кировский район", - говорится в сообщении "ЕдРа".

Прощание с Рикконеном, о котором в партии говорят как о герое, состоится в ближайший понедельник в шлиссельбургском Благовещенском соборе. Хоронить его будут с воинскими почестями.


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