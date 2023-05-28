На Петроградской стороне открылся сад Хаяо Миядзаки

На Гатчинской улице в Петербурге торжественно открыли сад в честь японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. В нем разместилось новое общественное пространство любительского театра "Небесные бродяги". Событие осветил портал MR7.

До середины прошлого года объект располагался на Васильевском острове. Его перенесли в другое место из-за случившегося пожара.

В день открытия желающие могли поучаствовать в мастер-классах по рисованию.

Фигуры из японских мультфильмов пока существуют в саду временно, до осени.

фото: Анна Мотовилова / MR7