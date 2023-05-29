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Новости 11:04

КГИОП пообещал до конца года отреставрировать фасады на площади Островского

фото ЗакС политика КГИОП пообещал до конца года отреставрировать фасады на площади Островского

Выходящие на площадь Островского фасады зданий Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения будут отреставрированы до конца 2023 года, уведомили в городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников. Сейчас эти стены скрыты от глаз прохожих строительными лесами.

Как отметили в КГИОП, указанные стены стали последними участками зданий ансамбля улицы Зодчего Росси, где еще не была проведена реставрация. Сейчас специалисты приступили к расчистке фасадов.

"Выполняется расчистка поверхности фасадов от старой краски, производится отбивка бухтящей штукатурки и поздних цементных домастиковок. В ближайшие недели этап расчисток предполагается завершить, после чего начнётся реставрация кирпичной кладки", — приводит пресс-служба комитета слова сотрудника Дирекции заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры Виктора Вашкевича.

Также КГИОП приступил к обследованию и разработке проектной документации по реставрации фасадов дома Басина, выходящего на площадь Островского и переулок Крылова. Здание в неорусском стиле было построено в 1878 году по проекту его владельца Николая Басина и при участии архитектора Николая Никонова.

Фото: kgiop.gov.spb.ru


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