КГИОП пообещал до конца года отреставрировать фасады на площади Островского

Выходящие на площадь Островского фасады зданий Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения будут отреставрированы до конца 2023 года, уведомили в городском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников. Сейчас эти стены скрыты от глаз прохожих строительными лесами.

Как отметили в КГИОП, указанные стены стали последними участками зданий ансамбля улицы Зодчего Росси, где еще не была проведена реставрация. Сейчас специалисты приступили к расчистке фасадов.

"Выполняется расчистка поверхности фасадов от старой краски, производится отбивка бухтящей штукатурки и поздних цементных домастиковок. В ближайшие недели этап расчисток предполагается завершить, после чего начнётся реставрация кирпичной кладки", — приводит пресс-служба комитета слова сотрудника Дирекции заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры Виктора Вашкевича.

Также КГИОП приступил к обследованию и разработке проектной документации по реставрации фасадов дома Басина, выходящего на площадь Островского и переулок Крылова. Здание в неорусском стиле было построено в 1878 году по проекту его владельца Николая Басина и при участии архитектора Николая Никонова.

Фото: kgiop.gov.spb.ru