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Новости 11:32

Сенатор призвал создать в России аналог "китайского файервола"

фото ЗакС политика Сенатор призвал создать в России аналог "китайского файервола"

Член Совета Федерации Артем Шейкин высказался в беседе с РИА "Новости" в пользу создания российского аналога "китайского файервола" для полной блокировки нежелательных сайтов, включая сервисы VPN. По его мнению, это потребуется в случае дальнейшего игнорирования российского законодательства в этой сфере.

"В Российской Федерации <...> необходим аналог "китай‌ского файервола", который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства", — поделился соображениями сенатор.

В обоснование своей позиции Шейкин сослался на "явную недружественную политику" со стороны стран Запада. Он привел в пример "Википедию", объявив ее "информационным оружием" зарубежных стран и пожаловавшись на якобы имеющиеся случаи целенаправленного искажения исторических и политических фактов о России. При этом он посетовал на сложности с организацией саморегулирования социальных сетей и интернет-площадок и заявил о необходимости "более ответственного подхода к регулированию этой отрасли".

"Великим китайским файерволом" принято называть систему цензурирования и фильтрации интернет-трафика, существующую в КНР. В частности, для пользователей там заблокированы Google, YouTube, WhatsApp и ряд социальных сетей и сайтов ведущих мировых СМИ.


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