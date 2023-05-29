Суд в Петербурге переквалифицировал дело экс-главы Водоканала и прекратил производство

Смольнинский районный суд Петербурга переквалифицировал уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Водоканала Евгения Целикова.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, бывший начальник государственного предприятия стал обвиняемым по делу о халатности (ст. 293 УК). Ранее ему инкриминировали превышение должностных полномочий (ст. 285 УК).

Из-за переквалификации статьи Целиков, не признавший вину, автоматически перестал по ней преследоваться в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, вина бывшего чиновника состояла в нерасторжении контракта с ООО "РИИ", заключенного по завышенной цене и причинившего госпредприятию материальный ущерб. Своей вины Целиков не признал.