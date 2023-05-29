Комтранс распределит среди авиаперевозчиков почти 170 миллионов рублей

Петербургский комитет по транспорту проводит отбор среди авиаперевозчиков на предоставление субсидий из городского бюджета на выполнение региональных перевозок. На эти цели в 2023 году планируется потратить свыше 168 миллионов рублей.

Комитет принимает заявки по 5 июня включительно, этапы отбора соискателей при этом не предусмотрены.

"Работа по предоставлению субсидий организациям воздушного транспорта ведется Комитетом ежегодно. Цель — поддержка и развитие региональных воздушных перевозок пассажиров", — указали в комтрансе.

В 2022 году субсидии от Смольного на выполнение региональных авиаперевозок получили "Аэрофлот — Российские авиалинии", "РусЛайн", "Азимут" и "Ред Вингс". Общая сумма предоставленных средств превысила 140,4 миллиона рублей.