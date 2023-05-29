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Новости 12:11

Комтранс распределит среди авиаперевозчиков почти 170 миллионов рублей

фото ЗакС политика Комтранс распределит среди авиаперевозчиков почти 170 миллионов рублей

Петербургский комитет по транспорту проводит отбор среди авиаперевозчиков на предоставление субсидий из городского бюджета на выполнение региональных перевозок. На эти цели в 2023 году планируется потратить свыше 168 миллионов рублей.

Комитет принимает заявки по 5 июня включительно, этапы отбора соискателей при этом не предусмотрены.

"Работа по предоставлению субсидий организациям воздушного транспорта ведется Комитетом ежегодно. Цель — поддержка и развитие региональных воздушных перевозок пассажиров", — указали в комтрансе.

В 2022 году субсидии от Смольного на выполнение региональных авиаперевозок получили "Аэрофлот — Российские авиалинии", "РусЛайн", "Азимут" и "Ред Вингс". Общая сумма предоставленных средств превысила 140,4 миллиона рублей.


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