Петербуржцы жалуются на беспрецедентные пробки

Утром 29 мая на окраинах Петербурга образовались внушительные пробки, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на своих читателей. Некоторые из них утверждают, что подобных пробок не встречали уже несколько десятилетий.

В частности, речь идет о скоплении машин на юге Витебского проспекта, на Пулковском, Петербургском, Волхонском шоссе. Утром тяжело было проехать и по кольцевой автодороге. Издание объясняет ситуацию активностью дачников и дорожным ремонтом.

Примечательно, что общая загруженность дорог, согласно "Яндекс.Картам", в понедельник оказалась средней: пять баллов в утренний час пик.

Накануне петербуржцы жаловались на дорожные работы в районе Московской площади, что мешало оперативно добраться до аэропорта.