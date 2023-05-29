ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:30

Депутата в Архангельской области отправили под арест по коррупционному делу

фото ЗакС политика Депутата в Архангельской области отправили под арест по коррупционному делу

Суд в Архангельской области заключил под стражу зампреда Совета депутатов Северодвинска Николая Трухина, о чем пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Он проходит как подозреваемый по делу о получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК).

Силовики считают, что депутат сговорился с одним из индивидуальных предпринимателей и гарантировал ему заключение контракта на работы по благоустройству. За это он потребовал и получил коррупционное вознаграждение в размере 5% от суммы контракта, что составило не менее 430 тысяч рублей.

Делом Трухина занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Архангельской области и НАО.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама