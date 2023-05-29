ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:17

Закон о выборах в условиях военного положения подписан президентом

фото ЗакС политика Закон о выборах в условиях военного положения подписан президентом

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О военном положении", регламентирующие условия проведения выборов на территориях, где был установлен подобный режим. Ознакомиться с текстом документа можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, решение о проведении выборов и референдумов в условиях военного положения будет приниматься Центризбиркомом после консультаций с Минобороны и ФСБ. При этом выборы смогут проводиться как на всей территории, где объявлено военное положение, так и на определенной ее части.

Также закон устанавливает возможность "принудительного и контролируемого" перемещения граждан с территорий, где был введен режим военного положения, в менее опасные места. Кроме того, документ дозволяет на подобных территориях административный арест граждан сроком на 30 суток "в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама