Закон о выборах в условиях военного положения подписан президентом

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон "О военном положении", регламентирующие условия проведения выборов на территориях, где был установлен подобный режим. Ознакомиться с текстом документа можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, решение о проведении выборов и референдумов в условиях военного положения будет приниматься Центризбиркомом после консультаций с Минобороны и ФСБ. При этом выборы смогут проводиться как на всей территории, где объявлено военное положение, так и на определенной ее части.

Также закон устанавливает возможность "принудительного и контролируемого" перемещения граждан с территорий, где был введен режим военного положения, в менее опасные места. Кроме того, документ дозволяет на подобных территориях административный арест граждан сроком на 30 суток "в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента".