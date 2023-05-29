Минтруд ожидает сокращение на треть к 2030 году количества женщин в возрасте 30-39 лет

Количество женщин в возрасте от 30 до 39 лет может сократиться в России на 33,8 % к 2030 году, заявила 29 мая первый замглавы Минтруда Ольга Баталина. В абсолютных цифрах речь идет о снижении с 12 до 7,9 миллиона человек, при этом на женщин в указанном возрасте сейчас приходится 48 % рождений, отметила чиновница.

"Эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся на 4,2 миллиона", — транслирует заявление Баталиной ТАСС.

Сейчас, по заявлению сотрудницы Минтруда, количество женщин в возрасте 30-39 лет находится "на пике численности". В целом же до 2030 года в России будет уменьшаться количество женщин репродуктивного возраста.

По словам Баталиной, к 2030 году с 7,2 до 7,9 миллиона человек должно увеличиться количество женщин в возрасте 20-29 лет. На них приходится 44% количества рождений в стране.