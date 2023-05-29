Миронов "не видит препятствий" для присоединения Харькова к России

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, комментируя обстрелы Белгородской области последнего времени, заявил о необходимости присоединить к России граничащую с ней Харьковскую область. По его оценке, сделать это легко. Более того, с его точки зрения, это необходимо в целях защиты россиян. Рассуждает политик об очередном присоединении новых земель как о создании "коридора безопасности".

"Мы уже контролируем часть Харьковской области, там есть своя российская администрация. Не вижу никаких препятствий для принятия решения по данному вопросу", - гласит текст заявления депутата, выпущенный его пресс-службой.

Миронов считает, что Харьковская область должна стать отдельным субъектом Российской Федерации под номером 90.