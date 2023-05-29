Суд в Москве назначил по восемь лет колонии администраторам Telegram-каналов по делу о вымогательстве у Канделаки и ее мужа

Хамовнический суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о вымогательстве организованной группой (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ) средств у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко и его супруги Тинатин Канделаки. Каждый из подсудимых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщил 29 мая Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Как установил суд, Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко владели Telegram-каналами "Проект Сканер" и Riddle. В определенный момент они "объединились в организованную группу и опубликовали статьи" о Бровко и Канделаки, тексты которых в невыгодном свете представляли жизнь и работу последних.

"[Фигуранты] потребовали у Бровко передать денежные средства в общей сумме 470 000 рублей за удаление данной информации, угрожая размещением новых порочащих их сведений", — пересказала фабулу обвинения пресс-служба московских судов. В свою очередь, Бровко пожаловался на шантаж правоохранителям.

В ходе судебного разбирательства фигуранты признали вину и попросили прощения у истцов. Как уточняет Telegram-канал Baza, помимо прочего они выплатили пострадавшим три миллиона рублей в качестве компенсации.