ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:43

Суд в Москве назначил по восемь лет колонии администраторам Telegram-каналов по делу о вымогательстве у Канделаки и ее мужа

фото ЗакС политика Суд в Москве назначил по восемь лет колонии администраторам Telegram-каналов по делу о вымогательстве у Канделаки и ее мужа

Хамовнический суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о вымогательстве организованной группой (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ) средств у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко и его супруги Тинатин Канделаки. Каждый из подсудимых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщил 29 мая Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Как установил суд, Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко владели Telegram-каналами  "Проект Сканер" и Riddle. В определенный момент они "объединились в организованную группу и опубликовали статьи" о Бровко и Канделаки, тексты которых в невыгодном свете представляли жизнь и работу последних.

"[Фигуранты] потребовали у Бровко передать денежные средства в общей сумме 470 000 рублей за удаление данной информации, угрожая размещением новых порочащих их сведений", — пересказала фабулу обвинения пресс-служба московских судов. В свою очередь, Бровко пожаловался на шантаж правоохранителям.

В ходе судебного разбирательства фигуранты признали вину и попросили прощения у истцов. Как уточняет Telegram-канал Baza, помимо прочего они выплатили пострадавшим три миллиона рублей в качестве компенсации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама