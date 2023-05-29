Суд потребовал ликвидировать свалку в Шувалово

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил исковые требования прокуратуры и потребовал ликвидировать незаконную крупную свалку, расположенную рядом с домом 53 по Заповедной улице. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отходы складировались на площади тысяча кубометров. В основном это был строительный мусор: бетон, кирпич, стекло.

Ответственность за устранение нарушений природоохранного законодательства возложили на чиновников из районной администрации. Свалка находится примерно в ста метрах от железной дороги, связывающей Петербург с Выборгом.