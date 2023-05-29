ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:09

Суд потребовал ликвидировать свалку в Шувалово

фото ЗакС политика Суд потребовал ликвидировать свалку в Шувалово

Приморский районный суд Петербурга удовлетворил исковые требования прокуратуры и потребовал ликвидировать незаконную крупную свалку, расположенную рядом с домом 53 по Заповедной улице. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отходы складировались на площади тысяча кубометров. В основном это был строительный мусор: бетон, кирпич, стекло.

Ответственность за устранение нарушений природоохранного законодательства возложили на чиновников из районной администрации. Свалка находится примерно в ста метрах от железной дороги, связывающей Петербург с Выборгом.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама