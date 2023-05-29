Мундеп попросил Беглова отсрочить предварительный отчет о кадастровой переоценке

Публикацию предварительного отчета по кадастровой оценке недвижимости попросили отложить до сентября. С таким предложением к губернатору Александру Беглову обратился депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов 29 мая. Мундеп считает, что публикация отчета в конце июня – начале июля помешает внести замечания собственникам недвижимости, которые находятся в отпуске.

"Кроме того, в городе ни СМИ, ни муниципалитеты вообще никак не рассказывают о том, что переоценка кадастровой стоимости жилья уже идёт. В таких условиях граждане могут не успеть воспользоваться предоставленным федеральным законом правом на подачу замечаний и возражений по определению кадастровой стоимости их квартир" - написал Сафонов в своем Telegram-канале.

После публикации предварительного отчета у желающих будет 30 дней, чтобы внести свои замечания, отметил муниципал. При последующих, если они будут - лишь 15 дней.

Кадастровая стоимость объекта в дальнейшем влияет на расчет налога на имущество и учитывается при оценке стоимости объекта. При определении кадастровой стоимости берут во внимание расположение, год постройки, этажность и другие характеристики объекта, включая материал стен.

Константин Леньков