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Муниципал 15:34

Мундеп попросил Беглова отсрочить предварительный отчет о кадастровой переоценке

фото ЗакС политика Мундеп попросил Беглова отсрочить предварительный отчет о кадастровой переоценке

Публикацию предварительного отчета по кадастровой оценке недвижимости попросили отложить до сентября. С таким предложением к губернатору Александру Беглову обратился депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов 29 мая. Мундеп считает, что публикация отчета в конце июня – начале июля помешает внести замечания собственникам недвижимости, которые находятся в отпуске. 

"Кроме того, в городе ни СМИ, ни муниципалитеты вообще никак не рассказывают о том, что переоценка кадастровой стоимости жилья уже идёт. В таких условиях граждане могут не успеть воспользоваться предоставленным федеральным законом правом на подачу замечаний и возражений по определению кадастровой стоимости их квартир" - написал Сафонов в своем Telegram-канале. 

После публикации предварительного отчета у желающих будет 30 дней, чтобы внести свои замечания, отметил муниципал. При последующих, если они будут - лишь 15 дней. 

Кадастровая стоимость объекта в дальнейшем влияет на расчет налога на имущество и учитывается при оценке стоимости объекта. При определении кадастровой стоимости берут во внимание расположение, год постройки, этажность и другие характеристики объекта, включая материал стен.  

Константин Леньков


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