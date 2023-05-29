МВД хочет создать институт репатриации

Министерство внутренних дел подготовило проект президентского указа, который предполагает создание в России института репатриации. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Авторы инициативы собираются помогать добровольному переселению в страну россиян, постоянно проживавших за границей к моменту начала военной спецоперации, а также граждан бывшего СССР и РСФСР.

От репатриантов не будет требоваться подтверждения знания языка, поскольку это "вызовет у них недоверие к РФ, а также повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников росзагранучреждений, численность которых в настоящее время значительно сокращена". Вид на жительство МВД хочет предоставлять им без предварительного разрешения на временное проживание.