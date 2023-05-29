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Новости 18:08

Петербуржец получил условный срок за ложный звонок о минировании Константиновского дворца

фото ЗакС политика Петербуржец получил условный срок за ложный звонок о минировании Константиновского дворца

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к трем годам условного срока Евгения Новикова, который в прошлом году позвонил по телефону 112 и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном на территории Константиновского дворца. Звонок был совершен рядом со зданием администрации Красного Села.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, мужчину преследовали по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Суд установил, что фигурант передал заведомо недостоверную информацию экстренным службам без каких-либо на то причин. Испытательный срок Новикова составит два года.


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