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Новости 19:12

Jaegermeister требует от российских компаний полмиллиарда рублей

фото ЗакС политика Jaegermeister требует от российских компаний полмиллиарда рублей

Немецкий производитель ликера Jägermeister обратился с двумя исками к российским компаниям, передает "Интерфакс". В совокупности с российских предпринимателей хотят взыскать почти 512 млн рублей.

Ответчиками стали ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ), ООО "Ритейл Вайнстайл" (WineStyle) и ООО "Альфа-М". Последняя организация владеет сетью магазинов "Красное&Белое". Суть претензий пока не раскрывается.

КЛВЗ после начала военной спецоперации объявил о планах импортозаместить популярный травяной ликер. Выпущенные заводом алкогольные напитки Alter Heiler и Konig Heiler. встретили протест со стороны Jägermeister. Компания сочла их контрафактной продукцией. В свою очередь, на это заявление отреагировала Федеральная антимонопольная служба, вынесшая немцам предупреждение.


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