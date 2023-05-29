ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:40

"Яблоко" обратилось к главе ЦИК из-за проблем при формировании УИК

фото ЗакС политика "Яблоко" обратилось к главе ЦИК из-за проблем при формировании УИК

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков направил обращение к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с требованием вмешаться в процесс формирования новых составов участковых избирательных комиссий Петербурга, чтобы обеспечить равное представительство парламентских партий. "Яблочники" заявили о попытках не допустить представителей партии в составы комиссий. 

В обращении говорится, что некоторые территориальные избирательные комиссии создают дополнительные препятствия для представителей "Яблока". Например, сокращая численность составов УИК. Согласно рекомендациям ЦИК, отмечается в письме, в составы избиркомов следует включить представителя каждой парламентской партии, которая предложила своего кандидата. 

Рыбаков в своем письме приводит в пример ТИК № 1, где намерены сократить состав УИК до десяти человек, при этом представители партий не должны занимать более половины мест в комиссии. Сейчас в петербургском парламенте представлены шесть партий. ТИК планирует проводить рейтинговое голосование по всем претендентам. В "Яблоке" предполагают, что при таком варианте итоги голосований могут быть связаны с субъективными мотивами и "административным ресурсом". 

Представлять "Яблоко" в участковых комиссиях Петербурга вызывалось более тысячи человек. В городе планируется сформировать 1 798 УИК. 

Также о проблемах при выдвижении своих представителей в участковые комиссии заявили в компартии. КПРФ утверждает, что некоторых их сторонников под угрозой увольнения вынуждают подписать отказ от включения в состав УИК. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Рыбаков Николай Игоревич 




Новости29 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама