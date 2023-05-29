"Яблоко" обратилось к главе ЦИК из-за проблем при формировании УИК

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков направил обращение к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с требованием вмешаться в процесс формирования новых составов участковых избирательных комиссий Петербурга, чтобы обеспечить равное представительство парламентских партий. "Яблочники" заявили о попытках не допустить представителей партии в составы комиссий.

В обращении говорится, что некоторые территориальные избирательные комиссии создают дополнительные препятствия для представителей "Яблока". Например, сокращая численность составов УИК. Согласно рекомендациям ЦИК, отмечается в письме, в составы избиркомов следует включить представителя каждой парламентской партии, которая предложила своего кандидата.

Рыбаков в своем письме приводит в пример ТИК № 1, где намерены сократить состав УИК до десяти человек, при этом представители партий не должны занимать более половины мест в комиссии. Сейчас в петербургском парламенте представлены шесть партий. ТИК планирует проводить рейтинговое голосование по всем претендентам. В "Яблоке" предполагают, что при таком варианте итоги голосований могут быть связаны с субъективными мотивами и "административным ресурсом".

Представлять "Яблоко" в участковых комиссиях Петербурга вызывалось более тысячи человек. В городе планируется сформировать 1 798 УИК.

Также о проблемах при выдвижении своих представителей в участковые комиссии заявили в компартии. КПРФ утверждает, что некоторых их сторонников под угрозой увольнения вынуждают подписать отказ от включения в состав УИК.

Константин Леньков