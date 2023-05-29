В Павловском дворце могут ввести ограничения на вход

Директор государственного музея-заповедника "Павловск" Вера Дементьева рассказала журналистам о ежегодном росте посещаемости Павловского парка и Павловского дворца, который превращается в проблему.

"Если у парка еще имеется резерв посещаемости, то дворец - боюсь, что мы столкнемся уже с необходимостью введения каких-то ограничений", - приводит ее слова "Интерфакс".

За первые пять месяцев года в ГМЗ попало в полтора раза больше людей, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, в прошлом году показатель посещаемости превысил допандемийные значения 2019 года: через заповедник прошло 1,667 млн человек. В эту цифру не входят местные жители, пересекающие парк в бесплатные часы.