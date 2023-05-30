Два человека пострадали при атаке беспилотников в Москве

Два человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Москву утром 30 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его утверждению, серьезно пострадавших нет и госпитализация не потребовалась никому.

"За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", — сообщил градоначальник.

Перед этим Собянин сообщил о "незначительных повреждениях" из-за предпринятой атаки в "нескольких зданиях" на территории Москвы. По его словам, жильцы нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников, были эвакуированы. "Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", — заверил он.

По данным ТАСС, беспилотники могли попасть в московские здания, расположенные по улице Атласова,11, по Ленинскому проспекту, 92, корпус 1, и по Профсоюзной улице, 98, корпус 6.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что часть аппаратов получилось сбить. "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", — написал он в своем Telegram-канале и призвал жителей сохранять спокойствие.

В Минобороны сообщили о восьми аппаратах, использованных при атаке. "Все беспилотники противника поражены", — заявили в ведомстве и добавили, что три из них после подавления силами радиоэлектронной борьбы "потеряли управление и отклонились от намеченных целей".

Как сообщило РИА Новости, московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме.

Фото: Telegram-канал "Осторожно, Москва" (скриншот видео)