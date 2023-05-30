Данные о пользователях кикшеринга в Петербурге соберут воедино

В Петербурге собирают в единую базу сведения о пользователях прокатных электросамокатов, рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков на семинаре о новых видах транспорта в городах. По его словам, это позволит свести воедино данные о нарушителях ПДД.

Семинар "Новая мобильность: как городу адаптироваться к появлению новых видов транспорта" состоялся на площадке Агентства стратегических инициатив. В своем выступлении Ваньчков поведал об изменении ситуации со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в городе за последние два года и коснулся темы соглашения с кикшеринговыми компаниями.

"В настоящее время в Петербурге ведется работа по созданию единой базы пользователей кикшеринга, которая могла бы собрать все данные о нарушителях правил дорожного движения", — пересказывает слова Ваньчкова пресс-служба комитета по транспорту.

Соглашение с сервисами кикшеринга предусматривает введение скоростных ограничений для пользователей электросамокатов и устанавливает зоны, где движение СИМ попросту запрещено. В 2023 году документ был заключен в третий раз подряд после аналогичных договоренностей в 2021 и 2022 годах. В этот раз соглашение подписали четыре сервиса по прокату самокатов.