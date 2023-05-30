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Новости 11:17

В Петербурге бывшие полицейские получили реальные сроки за вымогательство

фото ЗакС политика В Петербурге бывшие полицейские получили реальные сроки за вымогательство

Невский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам четверых бывших полицейских. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в составе организованной группы они систематически занимались вымогательством (ст. 163 УК) и превышали должностные полномочия (ст. 286 УК). 

В качестве наиболее характерного приводится эпизод, датирующийся апрелем 2020 года. Тогда подсудимые увидели женщину, которая могла нарушить законодательство в сфере оборота наркотиков. Ей предложили откупиться 150 тысячами рублей за непривлечение к ответственности и нераспространение компрометирующих сведений о ней. Женщина согласилась не сразу: на нее, помещенную в полицейский автомобиль, оказывали психологическое давление несколько часов.

Суд установил, что подобных криминальных эпизодов в деятельности фигурантов было еще несколько. Свою вину все четверо признали и раскаялись. Александр Астафьев, Виктор Орлов, Александр Яковлев и Алексей Беляков получили сроки в диапазоне от 4 лет 3 месяцев до 4 лет 4 месяцев. Наказание они отбудут в колонии общего режима. Их лишили званий.


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