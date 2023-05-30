В Сертолово начал работу центр реабилитации участников СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил новый центр реабилитации для участников военной спецоперации, открывшийся в Сертолово. Учреждение представляет собой отделение при местной больнице.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, стационар с тридцатью койками работает круглосуточно. Дрозденко отметил функциональность нового учреждения и подчеркнул, что медицинскую технику сюда завезли исключительно современную и высокого качества.

"Сами палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три точки: на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии", - приводятся слова чиновника.

Аналогичный центр открыли в Сясьстрое (Волховский район).

фото: Админка Ленобласти / Telegram