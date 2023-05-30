Торгово-промышленная палата попросила Роскомнадзор составить список запрещенных в СМИ слов

Торгово-промышленная палата (ТПП) обратилась в Роскомнадзор с просьбой представить полный список бранных слов, запрещенных к использованию в средствах массовой информации, передают 30 мая "Известия". Представители бизнеса объяснили свою заинтересованность получением многочисленных жалоб со стороны телеканалов и радиостанций из-за внимания со стороны РКН.

Согласно поступающим жалобам, ведомство усилило контроль за использованием обсценной лексики в СМИ, однако при этом нормы закона "настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования". Отсутствие четкого перечня способствует тому, что всякий раз решения по конкретным словам и выражениям принимаются ситуативно.

Как отмечают вещатели, РКН может наложить штраф даже за соблюдение авторской стилистики в эфире. При этом вмешательство в произведения (например, очищение фильмов от определенной лексики) может спровоцировать иски о нарушении авторских прав, сетуют представители СМИ.

В целом за последние полтора месяца ТПП получила 15 жалоб на решения Роскомнадзора, в основном от региональных телерадиокомпаний. "За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики", — рассказал газете глава комитета ТПП по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий. По его словам, суды в таких случаях назначают штрафы в размере 5-20 тысяч рублей.