"Коммунисты России" хотят посвятить площадь Европы на Васильевском острове Африке

Проектируемую площадь Европы, расположенную на намыве Васильевского острова, предлагает переименовать партия "Коммунисты России". В преддверии саммита Россия-Африка лидер партии Сергей Малинкович находит уместным, чтобы объект назывался площадью Солидарности с народами Африки.

"Это будет прекрасно воспринято и гражданами нашей страны и участниками саммита, точно также как при всеобщей поддержке вернули имя Лумумбы Российскому Университету Дружбы Народов", - считает политик.

По его словам, в сегодняшней геополитической обстановке настоящие друзья и партнеры РФ находятся отнюдь не на европейском континенте. Свою инициативу Малинкович направил в Смольный.