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"Коммунисты России" хотят посвятить площадь Европы на Васильевском острове Африке

фото ЗакС политика "Коммунисты России" хотят посвятить площадь Европы на Васильевском острове Африке

Проектируемую площадь Европы, расположенную на намыве Васильевского острова, предлагает переименовать партия "Коммунисты России". В преддверии саммита Россия-Африка лидер партии Сергей Малинкович находит уместным, чтобы объект назывался площадью Солидарности с народами Африки.

"Это будет прекрасно воспринято и гражданами нашей страны и  участниками саммита, точно также как при всеобщей поддержке вернули имя Лумумбы Российскому Университету Дружбы Народов", - считает политик.

По его словам, в сегодняшней геополитической обстановке настоящие друзья и партнеры РФ находятся отнюдь не на европейском континенте. Свою инициативу Малинкович направил в Смольный.


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