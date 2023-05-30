"Ведомости": Госдума активизировала работу над законопроектом об уголовном проступке

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству направил в рассылку для получения отзывов внесенные Верховным судом в феврале 2021 года поправки об уголовном проступке, сообщили 30 мая "Ведомости". Как отметил собеседник издания, это произошло после встречи президента Владимира Путина с председателем ВС Вячеславом Лебедевым, которая состоялась на прошлой неделе. Другой источник указал на то, что внесение документа в рассылку может означать его рассмотрение в скором времени.

Проект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в связи с введением в законодательство понятия уголовного проступка. Речь идет о совершенном впервые преступлении небольшой или средней тяжести по ряду уголовных статей. В частности, предполагается освобождать таких нарушителей от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба пострадавшему или государству.

Предполагается, что реализация идеи поспособствует гуманизации уголовного законодательства и снижению количества россиян с судимостью. В официальном отзыве правительства инициатива названа актуальной и заслуживающей внимания, однако же вместе с тем нуждающейся в доработке.

Первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил "Ведомостям" о том, что инициатива с большой долей вероятности будет рассмотрена. Сам депутат заявил, что будет выступать против проекта. "Существующих градаций — преступления, правонарушения, административного проступка — уже достаточно", — высказался он.