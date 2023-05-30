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Новости 12:52

В России продолжает снижаться заболеваемость ковидом и гриппом

фото ЗакС политика В России продолжает снижаться заболеваемость ковидом и гриппом

Показатель заболеваемости коронавирусом в России уменьшился за прошедшую неделю почти на 20 %, следует из сообщения Роспотребнадзора от 30 мая. В абсолютных цифрах речь идет о 13,3 тысячах случаев, среди которых чаще других встречается штамм "омикрон".

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю сократилась на 7,7 %, так что специалисты зафиксировали свыше 450 тысяч пациентов. Из их числа на долю заболевших гриппом пришлось 12,2 %.

Что касается обращений в связи с укусами клещей, то на сегодняшний день в стране зарегистрировано 141,4 таких случаев. Продолжает расти количество выявленных заболеваний клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Всего против энцефалита привились 2,47 миллиона россиян.


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