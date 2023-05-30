В Петербурге ради испытания аккумуляторных батарей подожгли троллейбус

На Октябрьской набережной в Петербурге сотрудники ГУП "Горэлектротранс" и спасатели 30 мая испытали новые литий-ионные аккумуляторные батареи для троллейбусов с увеличенным атономным ходом. Для эксперимента понадобилось специально поджечь троллейбус, что могло напугать прохожих.

Как сообщает пресс-служба предприятия, специалисты, в частности, изучали пожарную опасность батарей. Проверялось также "время наступления критических значений опасных факторов пожара".

Участников мероприятия у Вантового моста интересовала скорость потерb видимости в салоне и уровень концентрации угарного газа при возгорании батареи, сделанной из пожароопасных материалов.

фото: пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"