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Новости 13:52

Антимонопольщики оштрафовали Сбербанк на 600 тысяч рублей

фото ЗакС политика Антимонопольщики оштрафовали Сбербанк на 600 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба выписала штраф ПАО "Сбербанк" из-за слишком мелкого шрифта в телерекламе одного из кредитов. Сумма взыскания составила 600 тысяч рублей, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Наиболее привлекательная для потребителя информация о кредите в ролике демонстрируется, напротив, крупно. В свою очередь, уменьшенным кеглем, трудным для восприятия, отображены условия для получения денег по пониженной ставке (4,9%).

Таким образом, адресаты рекламы получали неполную информацию о коммерческом предложении. Протокол на Сбербанк составили по ч.6 ст. 14.3 КоАП (продажа некачественных товаров, услуг). Организация должна будет устранить выявленные нарушения.


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